Об этом пресс-секретарь Путина заявил в комментарии пропагандисту Павлу Зарубину 26 ноября.

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Как в Кремле отреагировали на предложение ЕС

Зарубин попросил Дмитрия Пескова прокомментировать заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Та накануне отметила, что Россия должна выполнить два условия, чтобы подтвердить готовность к миру:

прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в течение зимы;

гарантировать безопасное судоходство и перевозку продовольствия в Черном море.

Россия ничего не должна. Россия должна обеспечить свои национальные интересы– ответил на заявление главы Еврокомиссии Дмитрий Песков.

Он добавил, что с такими "ультиматумами" претендовать на роль посредников или участников переговоров Европе крайне сложно.

Песков также отметил, что требования ЕС лишь подтверждают опасения Москвы относительно готовности европейских стран к конструктивным переговорам.

Отдельно чиновник прокомментировал реакцию Европы на приглашение Путина европейских дипломатов в Москву.

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Он отметил, что официальных отказов от приглашений с российской стороны пока не поступало, однако никакой ясности или утвержденных планов относительно таких поездок на данный момент нет. "Они откликаются, но пока это не добавляет ясности", – посетовал представитель Кремля.

Ранее Песков заявлял, что Москва якобы пока не видит пользы от возможного участия Европы в переговорах по Украине.