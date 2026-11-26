Про це речник Путіна сказав у коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну 26 листопада.

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Як у Кремлі відреагували на пропозицію ЄС

Зарубін попросив Дмитра Пєскова прокоментувати заяву глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Та напередодні зазначила, що Росія має виконати дві умови, аби підтвердити готовність до миру:

припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України упродовж зими;

гарантувати безпечне судноплавство та перевезення продовольства у Чорному морі.

Росія нічого не повинна. Росія повинна забезпечити свої національні інтереси– відповів на заяву глави Єврокомісії Дмитро Пєсков.

Він додав, що з такими "ультиматумами" претендувати на роль посередників або учасників переговорів Європі вкрай складно.

Пєсков також додав, що вимоги ЄС лише підтверджують побоювання Москви щодо готовності європейських країн до конструктивних переговорів.

Окремо посадовець прокоментував реакцію Європи на запрошення Путіна європейських дипломатів до Москви.

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Він зазначив, що офіційних відмов від запрошень російської сторони поки не надходило, проте жодної ясності чи затверджених планів щодо таких поїздок наразі немає. "Вони відгукуються, але поки ясності це не додає", – поскаржився представник Кремля.

Раніше Пєсков заявляв, що Москва нібито поки не бачить користі від можливої участі Європи у переговорах щодо України.