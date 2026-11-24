Про це заявив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков під час спілкування з журналістами.

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Що сказав Пєсков?

За словами речника Путіна, Росія поки не бачить користі від участі європейських країн у переговорах щодо України в Абу-Дабі. Водночас у Кремлі вважають, що самі перемовини мають продовжитися.

"Є розуміння, що переговори щодо України в Абу-Дабі мають продовжитися", – наголосив Пєсков.

Окремо він уточнив, що Путін не передавав ані Дональду Трампу, ані Сі Цзіньпіну жодних документів із пропозиціями щодо врегулювання війни в Україні та гарантій безпеки. ️

Нагадаємо, що Європу на переговорах щодо України представлятимуть 5 європейських країн: Франція, Італія, Польща, Німеччина та Велика Британія (E5), а також європейські інституції.

23 листопада канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що новий раунд мирних перемовин на рівні радників за участі України, Росії, європейських країн та США може відбутися невдовзі.

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19 листопада Володимир Путін заявив, що Росія не проти участі Європи в переговорах щодо України. Однак перед цим європейські представники мають приїхати до Москви, щоб обговорити питання безпеки.

Зауважимо, що на участі Європи у переговорах щодо України наполягали США під час тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі 10 – 11 листопада.