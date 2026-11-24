Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

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Что сказал Песков?

По словам пресс-секретаря Путина, Россия пока не видит пользы в участии европейских стран в переговорах по Украине в Абу-Даби. В то же время в Кремле считают, что сами переговоры должны продолжаться.

"Существует понимание, что переговоры по Украине в Абу-Даби должны продолжаться", – подчеркнул Песков.

Отдельно он уточнил, что Путин не передавал ни Дональду Трампу, ни Си Цзиньпину никаких документов с предложениями по урегулированию войны в Украине и гарантиям безопасности. ️

Напомним, что Европу на переговорах по Украине будут представлять 5 европейских стран: Франция, Италия, Польша, Германия и Великобритания (E5), а также европейские институты.

23 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что новый раунд мирных переговоров на уровне советников с участием Украины, России, европейских стран и США может состояться в ближайшее время.

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19 ноября Владимир Путин заявил, что Россия не против участия Европы в переговорах по Украине. Однако перед этим европейские представители должны приехать в Москву, чтобы обсудить вопросы безопасности.

Отметим, что на участии Европы в переговорах по Украине настаивали США во время трехсторонней встречи в Абу-Даби 10–11 ноября.