У Украины действительно есть карты, – Сибига говорит, что самый тяжелый период дипломатического трека с США позади

Глава МИД Украины сообщил, что напряженный период в отношениях с США удалось пройти. Теперь стороны сосредоточены на совместной работе для поиска способов мирного урегулирования войны.

Вскоре в Киев должна прибыть американская делегация. Такое заявление Андрей Сибига сделал во время публичной дискуссии ADF-Talks на 5-м Анталийском дипломатическом форуме 17 апреля, передает "Интерфакс-Украина".

Как в МИД прокомментировали отношения Украины и США?

Украинская дипломатия, как утверждает Сигиба, смогла урегулировать двусторонние отношения между Киевом и Вашингтоном. При этом довольно прагматично, с уважением ко всем позициям удалось пройти самый сложный период дипломатического трека.

У Украины действительно есть карты. Это реальность,

– подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что приветствует усилия американской стороны, в частности Дональда Трампа, относительно приближения справедливого и всеобъемлющего мира.

По мнению Сибиги, достичь мирных договоренностей без привлечения президента США нереально.

Глава МИД также отметил, что Украина должна продолжать дипломатические усилия для завершения войны, несмотря на временное замедление переговорного процесса.

Он отметил, что мирные инициативы частично "зависли", однако их необходимо двигать дальше, ведь это отвечает интересам государства. По его словам, Киев ожидает приезда американской переговорной делегации, чтобы согласовать дальнейшие шаги.

К слову, о запланированном приезде американцев в Украину ранее говорил и руководитель ОП Кирилл Буданов. А в интервью для Bloomberg он отмечал, что в состав переговорной группы США могут войти Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также не исключил участия Линдси Грэм.

В то же время контакты между украинской и американской сторонами продолжаются постоянно, хотя на темпы диалога повлияла ситуация на Ближнем Востоке.

Министр убежден, что ощутимого прогресса можно достичь именно через дипломатию, но параллельно нужно усиливать давление на Россию.

Никаких иллюзий. Никаких напрасных надежд. Только решительные шаги. Режим Путина должен осознать последствия отказа от конструктивной позиции. Как я уже отмечал, мы готовы к прекращению огня,

– подчеркнул Сибига.

