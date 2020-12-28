В российской Сибири зафиксировали самую низкую температуру за последние 100 лет. Столбики термометров опустились до -42...- 49 градусов. Из-за сильных морозов в некоторых регионах детям разрешили не ходить в школу.

Погода в Сибири

В Новосибирске правоохранители и медики ставят пункты обогрева и помощи для водителей, которые остановились на трассе, потому что не могут продолжать движение из-за непогоды. Об этом в своем телеграм-канале сообщило издание "Подъём".

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В Новосибирской и Томской областях отменили более сотни автобусных рейсов.

Кстати, местное население уже организовало в социальных сетях флешмоб "Дубак челлендж". Люди публикуют видео, на которых выливают горячую воду в морозный воздух.

Случаи обморожения

В течение 26 – 27 декабря в больницы Новосибирской области с обморожением обратились 33 человека.

В Кемеровской области – 40 человек.

Смотрите видео погоды в Сибири: