У російському Сибірі зафіксували найнижчу температуру за останні 100 років. Стовпчики термометрів опустилися до -42...-49 градусів. Через люті морози у деяких регіонах дітям дозволили не ходити у школу.

Погода у Сибірі

У Новосибірську правоохоронці та медики висталяють пункти обігріву та допомоги для водіїв, які зупинилися на трасі, бо не можуть продовжувати рух через негоду. Про це у своєму телеграм-каналі повідомило видання "Подъём".

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У Новосибірській та Томській областях скасували понад сотню автобусних рейсів.

До речі, місцеве населення вже організувало у соціальних мережах флешмоб "Дубак челендж". Люди публікують відео, на яких виливають гарячу воду у морозне повітря.

Випадки обмороження

Впродовж 26 – 27 грудня до лікарень Новосибірської області з обмороженням звернулися 33 людини

У Кемеровській області – 40 людей.

Дивіться відео погоди у Сибірі: