Крымское измерение

Сотрудничество касалось прежде всего ключевых проектов милитаризации полуострова путем построения агрессором Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций общей мощностью в один гигаватт, на которых были установлены турбины Siemens.

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В следующем 2021 году АРК было инициировано расследование властей Германии и Евросоюза по поставке промышленных насосов совместного производства Siemens и Grundfos на построенную оккупантами насосную станцию Бештерек-Зуйского водопровода.

Ассоциация многократно обращалась с информированием об указанных нарушениях Siemens санкционной политики к структурам ООН, Совета Европы и Европейского Союза, и после начала масштабной российской агрессии против Украины АРК в очередной раз обратила внимание соответствующих структур и властей Германии на данную противоправную деятельность Siemens.

"Прозрение"

Таким образом, с февраля 2022 года концерн вынужден был готовиться к полному выходу из сотрудничества с государством-агрессором, но два месяца делал это не публично. Сначала концерном Siemens были приостановлены поставки оборудования в Россию и Беларусь, а затем сокращалось обслуживание техники.

Параллельный Siemens стал оказывать гуманитарную помощь Украине общим объемом в несколько миллионов евро.

Официальное объявление о начале процедуры прекращения всей коммерческой и производственной деятельности в России Siemens сделала 12 мая, одновременно с обнародованием финансовой отчетности за первый квартал 2022 года.

12 мая президент концерна Роланд Буш официально осудил российскую агрессию и поддержал международное сообщество в призыве к миру. Ранее, 4 мая Siemens уже обнародовала свои убытки, понесенные из-за наложения на Россию санкций цивилизованными странами мира, включая Германию, общий размер которых составил 600 миллионов евро.

Временные убытки

При этом общая промышленная прибыль концерна за этот квартал составила 1,8 миллиарда евро против 2 миллиардов за первый квартал 2021 года; чистая прибыль за квартал составила не менее 1,2 миллиарда евро, а квартальная прибыль на акцию уменьшилась в квартале из-за решения о выходе из России – с 2,21 до 1,5 миллиарда евро. Примечательно, что в дальнейшем Siemens не ожидает значительных убытков от прекращения сотрудничества с Россией.

Таким образом, разрыв продолжительного сотрудничества концерна Siemens с агрессором стал для компании болезненным, но не критическим шагом.

Такая ситуация в крымском измерении найдет свое отражение прежде всего в сфере энергетики, а, собственно, для России выход концерна будет иметь катастрофические экономические последствия, не сопоставимые с понесенным Siemens временным ущербом.