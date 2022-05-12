Кримський вимір

Співпраця стосувалася насамперед ключових проєктів мілітаризації півострову, шляхом побудови агресором Балаклавської та Таврійської теплоелектростанцій, загальною потужністю до одного гігавату на яких були встановлені турбіни Siemens.

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У наступному, в 2021 році, АРК було ініційоване розслідування влади Німеччини та Євросоюзу щодо постачання промислових насосів спільного виробництва Siemens і Grundfos на збудовану окупантами насосну станцію Бештерек-Зуйського водогону.

Асоціація багаторазово зверталася з інформуванням про вказані порушення Siemens санкційної політики до структур ООН, Ради Європи та Європейського Союзу, та після початку масштабної російської агресії проти України АРК учергове звернула увагу відповідних структур та влади Німеччини на дану протиправну діяльність Siemens.

"Прозріння"

Таким чином, з лютого 2022 року концерн був змушеним готуватися до повного виходу із співпраці з державою-агресором, але два місяці робив це не публічно. Спочатку концерном Siemens було призупинене постачання обладнання до Росії та Білорусі, а потім скорочувалося обслуговування техніки.

Паралельного Siemens став надавати гуманітарну допомогу Україні, загальним обсягом декілька мільйонів євро.

Офіційне оголошення про початок процедури припинення усієї комерційної та виробничої діяльності в Росії Siemens зробив 12 травня, одночасно із оприлюдненням фінансової звітності за перший квартал 2022 року.

12 травня президент концерну Роланд Буш також офіційно засудив російську агресію та підтримав міжнародну спільноту у заклику до миру. Раніше, 4 травня Siemens вже оприлюднив свої збитки, понесені через накладання на Росію санкцій цивілізованими країнами світу, включно із Німеччиною, загальний розмір яких становив 600 мільйонів євро.

Тимчасові збитки

При цьому загальний промисловий прибуток концерну за цей квартал становив 1,8 мільярда євро проти 2 мільярдів за перший квартал 2021 року; чистий прибуток за квартал становив не менше 1,2 мільярда євро, а квартальний прибуток на акцію зменшився у кварталі, через рішення про вихід з Росії, з 2,21 до 1,5 мільярда євро. Примітно що надалі Siemens не очікує значних збитків від припинення співпраці з Росією.

Таким чином, розрив тривалої співпраці концерну Siemens з агресором став для компанії болісним, але не критичним кроком.

Така ситуація у кримському вимірі знайде своє відображення насамперед у сфері енергетики, а, власне, для Росії вихід концерну матиме катастрофічні економічні наслідки, не співставні з понесеними Siemens тимчасовими збитками.