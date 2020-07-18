Уже в течение нескольких десятилетий в самолетах действует запрет на курение. Но почему раньше на борту самолета разрешали курить и почему до сих пор есть пепельницы – читайте в материале.

По закону всех государств на борту воздушного лайнера категорически запрещается курение. Закон одинаков как для пассажиров, так и для членов экипажа, отмечает 24 канал.

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Почему запретили

Главной причиной была борьба в основном с пассивным курением. Пассивное курение очень вредит здоровью, ведь провоцирует развитие онкологических заболеваний, нарушения развития плода, сердечно-сосудистые болезни.

В 1988 году президент США Рональд Рейган подписал акт о запрете курения на внутренних рейсах. В то время, авиакомпании начали вводить и ограничения на международных рейсах. Европейские авиакомпании впоследствии присоединились к ним.

А компания United Airlines была первой, которая ввела секцию для некурящих еще в 1971 году.

Алкоголь и сигареты на борту самолета / Фото: AviaStopPage

Еще одна причина – неосторожное обращение с сигаретой может стать причиной пожара на борту воздушного лайнера. С тех пор штраф за курение может достичь до 2 тысяч долларов.

Сигареты и курение в самолетах были обычным делом / Фото: AviaStopPage

Зачем пепельницы в самолетах

Несмотря на запрет курения, в самолетах до сих пор есть пепельницы. Так для чего они? Если вдруг кто-то решит нарушить закон и зажжет сигарету на борту, то с этим надо что-то сделать. Сигарету нужно будет погасить и выбросить окурок, чтобы не вызвать пожар. Именно поэтому в большинстве стран пепельница является обязательным требованием.

Запрет курения в общественных местах в Украине действует с 2012 года / Фото: smartfly.online