Сигарети на борту літака: як літали раніше
Уже протягом декількох десятиліть в літаках діє заборона на куріння. Але чому раніше на борту літака дозволяли курити, і чому досі є попільнички – читайте в матеріалі.
За законом усіх держав на борту повітряного лайнера категорично забороняється куріння. Закон однаковий як для пасажирів, так і для членів екіпажу, зазначає 24 канал.
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Чому заборонили
Головною причиною була боротьба здебільшого з пасивним курінням. Пасивне куріння дуже шкодить здоров’ю, адже провокує розвиток онкологічних захворювань, порушення розвитку плода, серцево-судинні хвороби.
У 1988 році президент Сполучених Штатів Рональд Рейган підписав акт про заборону тютюнопаління на внутрішніх рейсах. У той час, авіакомпанії почали вводити й обмеження на міжнародних рейсах. Європейські авіакомпанії згодом приєдналися до них.
А компанія United Airlines була першою, яка ввела секцію для некурців ще у 1971 році.
Алкоголь та сигарети на борту літака / Фото: AviaStopPage
Ще одна причина – необережне поводження зі сигаретою може стати причиною пожежі на борту повітряного лайнера. З того часу штраф за куріння може сягнути до 2 тисяч доларів.
Сигарети та куріння в літаках були звичною справою / Фото: AviaStopPage
Навіщо попільнички в літаках
Попри заборону куріння, у літаках досі є попільнички. Тож для чого вони? Якщо раптом хтось вирішить порушити закон та запалить цигарку на борту, то з цим треба щось зробити. Сигарету потрібно буде загасити та викинути недопалок, щоб не викликати пожежу. Саме тому в більшості країн попільничка є обов'язковою вимогою.
Заборона куріння в громадських місцях в Україні діє з 2012 року / Фото: smartfly.online