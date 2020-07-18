Уже протягом декількох десятиліть в літаках діє заборона на куріння. Але чому раніше на борту літака дозволяли курити, і чому досі є попільнички – читайте в матеріалі.

За законом усіх держав на борту повітряного лайнера категорично забороняється куріння. Закон однаковий як для пасажирів, так і для членів екіпажу, зазначає 24 канал.

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Чому заборонили

Головною причиною була боротьба здебільшого з пасивним курінням. Пасивне куріння дуже шкодить здоров’ю, адже провокує розвиток онкологічних захворювань, порушення розвитку плода, серцево-судинні хвороби.

У 1988 році президент Сполучених Штатів Рональд Рейган підписав акт про заборону тютюнопаління на внутрішніх рейсах. У той час, авіакомпанії почали вводити й обмеження на міжнародних рейсах. Європейські авіакомпанії згодом приєдналися до них.

А компанія United Airlines була першою, яка ввела секцію для некурців ще у 1971 році.



Алкоголь та сигарети на борту літака / Фото: AviaStopPage

Ще одна причина – необережне поводження зі сигаретою може стати причиною пожежі на борту повітряного лайнера. З того часу штраф за куріння може сягнути до 2 тисяч доларів.



Сигарети та куріння в літаках були звичною справою / Фото: AviaStopPage

Навіщо попільнички в літаках

Попри заборону куріння, у літаках досі є попільнички. Тож для чого вони? Якщо раптом хтось вирішить порушити закон та запалить цигарку на борту, то з цим треба щось зробити. Сигарету потрібно буде загасити та викинути недопалок, щоб не викликати пожежу. Саме тому в більшості країн попільничка є обов'язковою вимогою.