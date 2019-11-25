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      Сигареты на почти 3 миллиона: Нефедов рассказал о контрабанде недели

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      В Черновцах таможенники обнаружили контрабанду сигарет на почти 3 миллиона гривен / фото: фейсбук Максима Нефедова

      Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов уже традиционно отчитался о наибольшей обнаруженной на прошлой неделе контрабанде. На этот раз это были более 62 тысяч пачек сигарет, спрятанные среди древесного угля.

      "Экспортную" контрабанду обнаружили в пункте пропуска Порубное в Черновцах, рассказал Максим Нефедов.

      Интересно: Нефедов рассказал о законодательных дырах на таможне, которые он планирует залатать

      По его словам, таможенники решили проверить грузовик, поскольку древесный уголь – это классический рисковый товар. В общем там обнаружили сигарет на 2 миллиона 700 тысяч гривен.

      Интересно, это визит Премьер-министра Украины Алексея Гончарука так повлиял на бдительность местных таможенников? Или просто совпадение?
      – подчеркнул глава ГМС.

      В комментариях у него спросили о вреде и выгоде от экспортной контрабанды. В ответ он подчеркнул, что прямой ущерб для бюджета от такого вида контрабанды практически отсутствует.

      "Но по такой логике надо просто производить героин и отправлять дипломатической почтой", – пошутил Максим Нефедов.

      Похоже, таким образом глава украинской таможни потроллил Россию, в дипломатической почте которой в Аргентине обнаружили свыше 400 килограммов героина.

      Что известно о визите Гончарука в Черновцы?
      В конце октября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук совершил рабочий визит на Буковину. По его результатам глава правительства выразил сомнения в исправности борьбы местных таможенников с контрабандой.

      Он рассказал, что таможенники хорошо подготовились к приезду премьера, но такая показуха никого не впечатлила.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Максим Нефедов Государственная таможенная служба Контрабанда Новости Черновцов Алексей Гончарук
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