Сигареты на почти 3 миллиона: Нефедов рассказал о контрабанде недели

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов уже традиционно отчитался о наибольшей обнаруженной на прошлой неделе контрабанде. На этот раз это были более 62 тысяч пачек сигарет, спрятанные среди древесного угля.

"Экспортную" контрабанду обнаружили в пункте пропуска Порубное в Черновцах, рассказал Максим Нефедов.

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По его словам, таможенники решили проверить грузовик, поскольку древесный уголь – это классический рисковый товар. В общем там обнаружили сигарет на 2 миллиона 700 тысяч гривен.

Интересно, это визит Премьер-министра Украины Алексея Гончарука так повлиял на бдительность местных таможенников? Или просто совпадение?

– подчеркнул глава ГМС.

В комментариях у него спросили о вреде и выгоде от экспортной контрабанды. В ответ он подчеркнул, что прямой ущерб для бюджета от такого вида контрабанды практически отсутствует.

"Но по такой логике надо просто производить героин и отправлять дипломатической почтой", – пошутил Максим Нефедов.

Похоже, таким образом глава украинской таможни потроллил Россию, в дипломатической почте которой в Аргентине обнаружили свыше 400 килограммов героина.

Что известно о визите Гончарука в Черновцы?

В конце октября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук совершил рабочий визит на Буковину. По его результатам глава правительства выразил сомнения в исправности борьбы местных таможенников с контрабандой.



Он рассказал, что таможенники хорошо подготовились к приезду премьера, но такая показуха никого не впечатлила.