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      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Цигарки на майже 3 мільйони: Нефьодов розповів про контрабанду тижня

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      У Чернівцях митники виявили контрабанду цигарок на майже 3 мільйони гривень / фото: фейсбук Максима Нефьодова

      Голова Державної митної служби Максим Нефьодов вже традиційно відзвітував про найбільшу виявлену минулого тижня контрабанду. Цього разу це були понад 62 тисячі пачок цигарок, заховані серед деревного вугілля.

      "Експортну" контрабанду виявили на пункті пропуску Порубне у Чернівцях, розповів Максим Нефьодов.

      Цікаво: Нефьодов розповів про законодавчі дірки на митниці, які він планує залатати

      За його словами, митники вирішили перевірити вантажівку, оскільки деревне вугілля – це класичний ризиковий товар. Загалом там виявили цигарок на 2 мільйони 700 тисяч гривень.

      Цікаво, це візит Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука так вплинув на пильність місцевих митників? Чи просто співпадіння?
      – підкреслив голова ДМС.

      У коментарях у нього запитали про шкоду та вигоду від експортної контрабанди. У відповідь він підкреслив, що пряма шкода для державного бюджету від такого виду контрабанди практично відсутня.

      "Але за такою логікою треба просто виробляти героїн і відсилати дипломатичною поштою", – пожартував Максим Нефьодов.

      Схоже, у такий спосіб голова української митниці потролив Росію, у дипломатичній пошті якої в Аргентині виявили понад 400 кілограмів героїну.

      Що відомо про візит Гончарука у Чернівці?Наприкінці жовтня Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук здійснив робочий візит на Буковину. За його результатами глава уряду висловив сумніви у справньості боротьби місцевих митників з контрабандою.

      Він розповів, що митники гарно підготувалися до приїзду прем'єра, але така показуха нікого не вразила.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Контрабанда Державна митна служба Максим Нефьодов Олексій Гончарук Новини Чернівців
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