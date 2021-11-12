Київський міжнародний інститут соціології та Центр Разумкова 2 тижні тому оприлюднили свої результати. Тоді було важко повірити в падіння рейтингу Зеленського та стрімке зростання рейтингу Дмитра Разумкова.

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Здавалося дивним, що підтримка президента впала без поважних, здавалося би, причин. І значна прихильність українців до Разумкова також видавалася дивною і "намальованою". Однак це – без врахування розгорнутої на олігархічних телеканалах контрпропаганди Зеленському.

Дані свіжих соцопитувань

За інформацією "Рейтингу", серед українців, які точно підуть на дільниці та визначилися зі своїм вибором, за Володимира Зеленського проголосують майже 22%. Це на 10% менше, ніж було наприкінці літа 2021 року, тобто за 2 місяці осені рейтинг упав майже на третину.



За Володимира Зеленського проголосують майже 22% / Фото Getty Images

Водночас чинний президент залишається в лідерах вподобань українців. А ось в найближчого суперника Зеленського – Петра Порошенка, підтримка менша аж на 9%, тобто становить 13%.

Значно "підріс" і Разумков – майже 9% українців проголосували б за нього, якби вибори відбулися найближчої неділі. Це не так багато, адже і в Юлії Тимошенко, і в Юрія Бойка, і в Петра Порошенка зараз голосів більше.

Однак якщо Тимошенко, Бойко чи Порошенко зійдуться зі Зеленським у другому турі віч-на-віч, то вони його не переможуть. Чинний президент кожного з них точно здолає, тому що за старих політиків у другому турі українці голосів не віддадуть.

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Але якщо Зеленський у другому турі опиниться з Разумковим, то ситуація буде значно цікавішою. І точно не такою однозначною, як того хотілося би президентові.

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Причини зниження рейтингів

Що призвело до обвалу рейтингу 6 президента? Мали би бути причини, наприклад скандали на кшталт оголошених результатів журналістського розслідування Bellingcat по "вагнерівцях" з чіткими обвинуваченнями та доказами. Але такого не було.

Причини цього простіші – олігархічні телеканали почали рейтинг Зеленського штучно топити. Щоденною критикою в своїх новинах та ток-шоу, запрошенням у програми опозиційних до Зеленського політиків, яких туди раніше просто не пускали – Петра Порошенка у Савіка Шустера.



Олігархічні телеканали почали рейтинг Зеленського штучно топити / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Ця навала критики, яка безперервно кілька тижнів поспіль лунає в ефірах найпопулярніших серед українців телеканалів, обвалила Зеленському рейтинг. А Разумкову – навпаки додала, адже саме на критиці президента він собі заробляє політичні бали.

Війна з олігархами

Низка телеканалів змінила свої уподобання через антиолігархічний законопроєкт, який Зеленський протиснув у парламенті та оперативно підписав. Відтак замість нейтралітету до Банкової, розпочалася критика.

У таких спосіб олігархи натякнули президентові, мовляв, підеш на нас війною – ми твій рейтинг миттєво обвалимо. Євген Комаровський і Дмитро Гордон тому яскравий приклад. Вони можуть також виставити проти Зеленського і вивести в лідери свого кандидата, який виріс на тому ж електоральному полі.

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Цей сигнал настільки очевидний, що на Банковій його точно не могли не помітити. Відповідно, глава держави опинився на роздоріжжі – йти війною на олігархів чи прогнутися й забути про антиолігархічний законопроєкт.

Не відомо, що йому варто вибрати. Адже перемога олігархату навіть після повноцінної війни – узагалі не факт. Однак багатії можуть обвалити до нуля його рейтинг, якщо віддадуть команду підконтрольних собі медіа з видовищними ток-шоу.



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