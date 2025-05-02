Президент подчеркнул, каждый должен отвечать за то, что совершил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

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Президент акцентировал, что отдельно сегодня хочет поблагодарить прокуроров и следователей Службы безопасности, которые занимаются делом о хищении активов украинской государственной компании "Мотор Сич" и продаже отечественного оружия в Россию.

В Монако задержали одного из подозреваемых, и важно, что это сигнал: за границей они не спрячутся. Каждый должен отвечать за то, что совершил,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Также глава государства рассказал, что уже поручил руководителям правоохранительных органов уделить особое внимание таким делам и поиску присвоенных украинских средств, которые были выведены за границу. Президент подчеркнул, что это принципиально.