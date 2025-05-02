Президент наголосив, кожен повинен відповідати за те, що скоїв. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

До теми Могли розкрадати "Мотор Січ": сина Богуслаєва затримали в Монако

Зеленський відреагував на затримання сина Богуслаєва в Монако

Президент акцентував, що окремо сьогодні хоче подякувати прокурорам і слідчим Служби безпеки, які займаються справою про розкрадання активів української державної компанії "Мотор Січ" і продаж вітчизняної зброї в Росію.

У Монако затримали одного з підозрюваних, і важливо, що це сигнал: за кордоном вони не сховаються. Кожен повинен відповідати за те, що скоїв,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Також глава держави розповів, що вже доручив керівникам правоохоронних органів приділити особливу увагу таким справам і пошуку привласнених українських коштів, що були виведені за кордон. Президент наголосив, що це принципово.