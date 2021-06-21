Министр иностранных дел Венгрии соответствующее заявление сделал во время дебатов в ПАСЕ. Он упомянул об этом дважды. Кстати, Сийярто в течение ближайших 6 месяцев будет выполнять функцию главы Совета Европы.

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Глава МИД хочет вернуть госуправление языком нацменьшинств

Во вступительном слове Петер Сийярто заявил, что для Венгрии вопрос прав меньшинств остается ключевым. В частности в государствах-членах Совета Европы "должны быть предоставлены гарантии для использования языка меньшинств в образовании, культуре и государственном управлении". При этом он не упомянул ни одно государство.

Отвечая же на вопрос венгерского депутата Барны Зигмонда, глава МИД Венгрии добавил:

его претензии касаются именно положения венгров в Украине ;

; речь идет о восстановлении такого права для венгров.

Он вспомнил, что они "были разочарованы, когда увидели, что после поддержки ими европейских стремлений Украины, правительство приняло решение против прав меньшинств в сферах образования, медиа и государственного управления.

Сейчас мы просим Украину вернуться к ситуации, которая была. Мы не просим о дополнительных правах, мы просим вернуть то, что уже было, вернуть то, что венгерское меньшинство уже имела,

– сказал министр.

Обратите внимание! Петер Сийярто не рассказал, что он имеет в виду под вопросом "госуправление языками меньшинств". Велика вероятность, что речь идет о так называемом "законе Кивалова-Колесниченко".

Что такое "закон Кивалова-Колесниченко"

Это закон экс-нардепов от "Партии регионов" Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко, который Верховная Рада одобрила

Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

Впоследствии в 2014 году ВР проголосовала за его отмену. Это также стало основанием в Крыму заявить о так называемых ущемлениях прав русскоязычного населения.

Тогдашний и. о. председателя Верховной Рады и и. о. президента Александр Турчинов отказался подписать решение.

Впоследствии 24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Это, в частности, стало основанием для властей Крыма заявить об ущемлении прав русскоязычного населения. Однако Александр Турчинов, который был в то время и. о. президента, отказался подписывать это решение.

В 2018 году Конституционный суд Украины признал этот закон Это закон экс-нардепов от "Партии регионов" Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко, который Верховная Рада одобрила в июле 2012 года Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.Впоследствии в 2014 году ВР проголосовала за его отмену. Это также стало основанием в Крыму заявить о так называемых ущемлениях прав русскоязычного населения.Тогдашний и. о. председателя Верховной Рады и и. о. президента Александр Турчинов отказался подписать решение.Впоследствии 24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Это, в частности, стало основанием для властей Крыма заявить об ущемлении прав русскоязычного населения. Однако Александр Турчинов, который был в то время и. о. президента, отказался подписывать это решение.В 2018 году Конституционный суд Украины признал этот закон неконституционным

Кстати, Петер Сийярто также отметил, что якобы Украина может восстановить действие законодательства различными путями.

Не наш вопрос говорить, что конкретно должно быть сделано, но мы просим проконсультироваться с представителями меньшинств и действовать так, как они просят. Меньшинства должны подтвердить, что получили обратно то, что когда-то имели,

– сказал глава МИД Венгрии.

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