Он сообщил, что для них самым важным является безопасность Венгрии. Поэтому делают все, чтобы страна не была втянута в войну. Поэтому они не поставляют оружие в Украину и не разрешают транзит через Венгрию.

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Тогда Петер Сийярто заявил о якобы уничтожении Западных поставок оружия в окрестностях Львова в результате российских ракетных ударов, которые были 18 апреля 2022 года. Известно, что этот фейк распространяет российская пропаганда.

Мы не хотим, чтобы подобные сцены происходили в населенных венграми районах вблизи венгерско-украинской границы,

– добавил Сийярто.

"В то же время, конечно, мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины и продолжим самую большую гуманитарную операцию в истории Венгрии, а также прием беженцев из Украины", – отметил Петер Сийярто.

Брифинг мэра Львова и военного главы Львовской области: смотрите видео