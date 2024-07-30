Собственно, в МИД Венгрии заявили, что министр иностранных дел Польши "перешел черту" и солгал.

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Скандал между Польшей и Венгрией

В интервью Visegrad Insight глава МИД Польши Сикорский заявил, что его венгерский коллега Петер Сийярто на министерской встрече Совета ЕС изменил свое мнение относительно польского предложения провести встречу министров ЕС в Украине.

Сикорский рассказал в интервью, что на последнем заседании Совета ЕС была дискуссия о том, где должно состояться одно из заседаний Совета министров иностранных дел во время венгерского председательства: в Будапеште или в Брюсселе.

"Я предложил в качестве компромисса провести его в Украине – или во Львове, или даже в Мукачево, что сначала с энтузиазмом встретил венгерский министр иностранных дел", – отмечал глава польского МИД.

Мой польский коллега Радослав Сикорский продолжает провокации, к которым я, конечно, мог бы привыкнуть, поскольку мы бок о бок сидим в Совете иностранных дел ЕС, однако на этот раз он солгал и пересек черту, когда заявил, что я восторженно поддерживаю его нелепое предложение провести следующую неформальную встречу министров иностранных дел,

– заявил Сийярто.

Сийярто отметил, что он наоборот отказался, после того, как было внесено предложение, что заседание не состоится в Украине.

По его словам, Украина нарушает соглашение о партнерстве с ЕС, ставя под угрозу безопасность энергоснабжения.

Он добавил, что Венгрия продолжает искать правовые и технические решения для обеспечения непрерывности поставок нефти, несмотря на запрет транзита через Украину.