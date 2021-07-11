Сделал это глава министерства иностранных дел Петер Сийярто на своей странице в фейсбуке. Он убежден, что УЕФА должно быть стыдно за свое решение.

Напомним УЕФА запретил подсветить "Альянц Арену" цветами ЛГБТ на матчи Евро-2020 Германия – Венгрия

Им должно быть стыдно, – Сийярто раскритиковал решение УЕФА

Дисциплинарный комитет УЕФА решил наказать "Пушкаш Арену" за поведение венгерских болельщиков на матчах Евро-2020. Они якобы выкрикивали расистские лозунги, а еще и вывесили гомофобный баннер.

Следующие три матча (один из которых – условно) сборная Венгрии будет играть дома при пустых трибунах.

А футбольная ассоциация страны должна заплатить штраф в 100 тысяч евро.

Впрочем, правительство Венгрии считает, что это решение – несправедливое, а доказательств неправильного поведения болельщиков – нет.

"Венгры снова показали Европе и миру, как это – иметь настоящую футбольную атмосферу на матче. 4 поединка Евро-2020 в Будапеште навсегда останутся в памяти всех", – написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Однако мировые СМИ, мол, пишут не об этом, а о том, что УЕФА наказал "Пушкаш Арену" за "дискриминационные заявления болельщиков".

Похоже, в УЕФА до сих пор работают стукачи, которым больше нечего делать, кроме как писать отчеты о том, что кто-то сказал (или не сказал) на поле. Все, как при коммунизме: доказательства не нужны,

– возмущен Сийярто.

По его убеждению, УЕФА таким решением как раз потакает недостойному поведению:

"Выбегать на поле во время исполнения гимна и провоцировать игроков, которые поют гимн – ничего страшного. Слепить вратаря соперников лазером – нормально. Бросать предметы в болельщиков соперника – хорошо"

"Комитет, который принимает такое решение – жалкий и трусливый орган. Им должно быть стыдно за себя!" – подытожил министр.

Обратите внимание: по информации СМИ и из соцсетей, во время матчей Евро-2020 некоторые венгерские болельщики действительно вели себя неприемлемо. В частности, во время игры Венгрии и Франции они имитировали крики обезьян, когда мяч получали Поль Погба или Нгола Канте.

А во время матча с Германией с трибун было слышно крики против ЛГБТ в сторону немецких зрителей.