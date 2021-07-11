Зробив це очільник міністерства закордонних справ Петер Сійярто на своїй сторінці у фейсбуці. Він переконаний, що УЄФА має бути соромно за своє рішення.

Нагадаємо УЄФА заборонив підсвітити "Альянц Арену" кольорами ЛГБТ на матчі Євро-2020 Німеччина – Угорщина

Їм має бути соромно, – Сійярто розкритикував рішення УЄФА

Дисциплінарний комітет УЄФА вирішив покарати "Пушкаш Арену" за поведінку угорських вболівальників на матчах Євро-2020. Вони начебто вигукували расистські гасла, а ще й вивісили гомофобний банер.

Наступні три матчі (один з яких – умовно) збірна Угорщини гратиме вдома за порожніх трибун.

А футбольна асоціація країни повинна заплатити штраф у 100 тисяч євро.

Утім, уряд Угорщини вважає, що це рішення – несправедливе, а доказів неправильної поведінки вболівальників – немає.

"Угорці знову показали Європі й світу, як це – мати справжню футбольну атмосферу на матчі. 4 поєдинки Євро-2020 в Будапешті назавжди залишаться в пам'яті для всіх", – написав глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Однак світові ЗМІ, мовляв, пишуть не про це, а про те, що УЄФА покарав "Пушкаш Арену" за "дискримінаційні заяви уболівальників".

Схоже, в УЄФА досі працюють стукачі, яким більше нічого робити, окрім як писати звіти про те, що хтось сказав (або не сказав) на полі. Все, як за комунізму: докази не потрібні,

– обурений Сійярто.

На його переконання, УЄФА таким рішенням якраз потурає негідній поведінці:

"Вибігати на поле під час виконання гімну і провокувати гравців, які співають гімн – нічого страшного. Сліпити воротаря суперників лазером – нормально. Кидати сторонні предмети в уболівальників суперника – добре"

"Комітет, який приймає таке рішення – жалюгідний і боягузливий орган. Їм має бути соромно за себе!" – підсумував міністр.

Зверніть увагу: за інформацією ЗМІ та зі соцмереж, під час матчів Євро-2020 деякі угорські вболівальники дійсно поводилися неприйнятно. Зокрема, під час гри Угорщини та Франції вони імітували крики мавп, коли м’яч отримували Поль Погба або Нгола Канті.

А під час матчу з Німеччиною з трибун було чутно крики проти ЛГБТ у бік німецьких глядачів.

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