Сил и средств противника не хватит
Так, российские военные теряют наступательный потенциал и их ресурсов хватит еще на 2 – 3 недели активных боевых действий в Украине. Так считает советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.
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По расчетам, сил и средств противника не хватит даже до середины апреля (2022 года – 24 канал),
– убежден Арестович.
Враг заходит в водоворот катастрофы
Однако, по его словам, оккупанты однозначно постараются окопаться и держать оборону.
"Но давайте представим: когда они стоят на месте, а мы точно знаем, где они расположены – это легче, чем ловить в степи колонны. Кроме того, пойдет "зеленка" – весна, появится зелень. И нашим партизанам, спецназу и местным жителям станет очень комфортно наводить и ловить», – объяснил Арестович.
И добавил, что рашисты "фактически заходят в водоворот катастрофы". Более того, у них особого выхода нет из этой ситуации, поскольку наступать они не могут.
"Теряют эту способность с каждым днем. Стоять на месте – это смерти подобно. Попытка удерживать территорию им обойдется едва ли не хуже, чем наступление. Поэтому единственный выход для них – выметаться отсюда", – подчеркнул советник главы ОП.
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