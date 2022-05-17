По состоянию на май в Украине более 7,7 млн. украинцев покинули собственные дома в поиске более безопасных городов. Из-за войны каждый шестой украинец стал вынужденным переселенцем, большинство из них — женщины, дети и пожилые люди.

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Все они нуждаются в жилье и далеко не все имеют финансовые возможности снимать его. Чтобы помочь найти бесплатное жилье или, наоборот, предложить свое убежище для переселенцев, создали платформу Dopomagai.

Кроме самого сайта работает и колл-центр службы поддержки, где почти 40 операторов помогают разместить объявление или найти место, где можно временно пожить. Каждый такой звонок в центр стал частью целой истории украинцев.

Мы одна семья: как украинцы открывают дома и сердца другим

С первого дня войны украинцы показали себя как невероятно дружественная нация, готовая помогать. По словам Андрея Таганского, заявок от людей, желающих предоставить убежище временным переселенцам, поступало немало. Но есть и те, которые особенно запомнились.

"Мне рассказывали, как звонила хоста из Тернополя. Она уже поселила у себя людей из Харькова. В конце разговора ее поблагодарили за помощь, на что она ответила: и вам спасибо, у меня очень хорошие люди поселились. Такая искренность вдохновляет. Были и хосты, которые в ответ на благодарность, говорили, что их поддержка мелочи, поскольку мы одна семья – значит, должны держаться друг друга», – вспоминает Андрей.

А еще операторы рассказывали о невероятно положительном одессите. У него есть собственная база отдыха, где он не только готов приютить людей, но и пообещал отдать лучшую комнату, набрать джакузи и угостить домашним вином.

Мужественные и искренние: звонки от пожилых людей

О пожилых людях Андрей рассказывает отдельно, по его словам, эти истории особенно мотивируют. Однажды в службу поддержки позвонил по телефону дедушка, он искал жилье. Когда ему перезвонили и спросили еще актуально? Мужчина ответил: "Дочка, у меня изменились планы, я теперь воин ВСУ!"

"Мне рассказывали, что по голосу ему лет 60-65, представьте только, какие у нас смелые мужчины. Был мужчина, который был готов принять женщину лет 65-ти. Сначала думали, что он ищет себе подругу, а оказалось, что его жена умерла, но ее вещи остались. Поэтому мужчина хотел отдать их женщине, которой предоставит убежище", – делится Андрей.

Запомнилась и история пожилой женщины из Киева. Светлане Ивановне 78 лет, она позвонила в службу, чтобы предложить две комнаты для убежища. Однако у самой мало еды. К ней так никто и не заселился, поэтому она звонила по телефону несколько раз и спрашивала: почему же никто не едет к ней жить? Позже оператор позвонила ей, чтобы предложить помощь и приобрести еды для старушки. Светлана Ивановна расплакалась и попросила только молока и кусочек сыра, зато предложила отдать немного моркови и картошки тем, кто больше нуждается.

Позже она скинула в смс свои стихи как благодарность, первое из них называется "Люблю Киев".

"Ибо вы нам близки": история семьи переселенцев

Есть и истории, которые можно экранизировать. Однажды позвонил по телефону мужчина из Краматорска. Его дом разрушили и он хотел поехать к своей дочери в Ирпень, но дом дочери там тоже не уцелел.

Отец с дочерью не успели даже собрать вещи, были небольшие денежные сбережения, но их потратили на операцию. Некоторое время семья жила в Каменце-Подольском, но продолжать платить аренду за жилье не могла. Поэтому решили искать первое время любое бесплатное жилье, пока мужчина не найдет работу.

На платформе Dopomagai операторы помогли найти несколько вариантов, в описании одного из объявлений было указано: "Предоставим людям из Ирпеня, потому что работали там, и эти люди нам близки". Когда мужчина услышал описание – не сдержал слез.

И это всего лишь часть всех историй. Как отмечает Андрей Таганский, каждый день количество людей, готовых помочь, увеличивается, а с ними и благодарность тех, кто получил помощь и нашел свое убежище. А нацию, которая так сильна в своем единстве – победить невозможно.