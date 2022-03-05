Так, в фейсбуке выложили видео, на котором можно увидеть, как местная скрипачка играет в убежище. Импровизированный концерт устроила Вера Литовченко.

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Харьковская скрипачка устроила концерт в убежище

Скрипачка дала небольшой концерт для новой большой семьи, которая за последние 9 суток скрывается вместе от снарядов и ракет, запущенных российскими военными.

Истинная сила искусства проявляется в трудные времена! Музыка может спасти людей от страха и боли и дать ощущение надежды!

– говорится в посте.

Смотрите на видео импровизированный концерт в бомбоубежище:

Вера Литовченко исполнила "Ніч яка місячна, зоряна, ясная". На видео можно увидеть, как харьковчане слушают ее завороженно и снимают импровизированное выступление на свои гаджеты.

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