Так, у фейсбуці виклали відео, на якому можна побачити, як місцева скрипалька грає у сховищі. Імпровізований концерт влаштувала Віра Литовченко.

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Харківська скрипалька влаштувала концерт у сховищі

Скрипалька дала невеличкий концерт для нової великої сім'ї, яка протягом останніх 9 діб ховається разом від снарядів і ракет, запущених російськими військовими.

Справжня сила мистецтва проявляється у важкі часи! Музика може врятувати людей від страху і болю та дати відчуття надії!,

– йдеться у пості.

Дивіться на відео імпровізований концерт у бомбосховищі:

Віра Литовченко виконала "Ніч яка місячна, зоряна, ясная". На відео можна побачити, як харків'яни слухають її заворожено та знімають імпровізований виступ на свої гаджети.

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