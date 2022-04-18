Дайнеко написал, что в очередной раз убедился в том, что сила Украины в людях.
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Во время встречи он посетил позиции пограничников, которые со всеми силами обороны и с местными органами власти дают отпор российским оккупантам.
Очень приятно видеть сплоченность нашего народа и как прекрасна наша нация. Каждый защитник и защитница, с кем пришлось встретиться, достойны отдельных рассказов,
– отметил Дайнеко.
Также он добавил, что они обсудили ситуацию на передовой и открыто общались о вопросах обеспечения и необходимых потребностях.
Главное требование Дайнеко – безопасность и хорошо оборудованные позиции, что берегут жизни.
По его словам, все парни и девушки готовы противостоять врагу. Он выразил им слова благодарности за стойкость и любовь к Родине.
Как проходила встреча / Фото из фейсбука Сергея Дайнеко
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