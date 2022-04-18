Дайнеко написал, что в очередной раз убедился в том, что сила Украины в людях.

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Глава Госпогранслужбы посетил своих бойцов на границах Востока

Во время встречи он посетил позиции пограничников, которые со всеми силами обороны и с местными органами власти дают отпор российским оккупантам.

Очень приятно видеть сплоченность нашего народа и как прекрасна наша нация. Каждый защитник и защитница, с кем пришлось встретиться, достойны отдельных рассказов,

– отметил Дайнеко.

Также он добавил, что они обсудили ситуацию на передовой и открыто общались о вопросах обеспечения и необходимых потребностях.

Главное требование Дайнеко – безопасность и хорошо оборудованные позиции, что берегут жизни.

По его словам, все парни и девушки готовы противостоять врагу. Он выразил им слова благодарности за стойкость и любовь к Родине.

Как проходила встреча / Фото из фейсбука Сергея Дайнеко