Когда именно и в каких областях ждать наибольшей жары, подробнее рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок, передает 24 Канал.
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Когда будет чрезвычайная жара
Синоптик отметила, что в связи с распространением на территорию Украины тропического воздуха из северных районов Африки на следующей неделе ожидается жаркая погода. Так, в течение 11 – 15 июля в большинстве областей будет сильная жара. Максимальная температура днем составит +35 – +38 градусов.
В южных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях местами чрезвычайная жара +40 – +41 градус, что близко к абсолютным максимумам температуры, зафиксированных в Украине за всю историю наблюдений,
– отметила Диана Кривобок.
Заметила, что для Украины абсолютный максимум составляет 42 градуса. Он зафиксирован на Луганщине 12 августа 2010 года.
Как пережить жару / Инфографика 24 Канала
Чрезвычайная жара может негативно влиять на самочувствие людей, привести к осложнению работы коммунальных служб, энергетических предприятий, ухудшению условий жизнеобеспечения населения. Такие погодные условия вызовут чрезвычайный уровень пожарной опасности. Поэтому стоит воздержаться от использования в это время открытого огня.
Погода на месяц
- Средняя месячная температура в июле предполагается в пределах +20 – +26 градусов, в Карпатах +16 – +18 градусов, что на 1,5 – 2,0 градуса выше нормы.
- Между тем месячное количество осадков ожидается 37 – 93 миллиметра. Однако в Ровенской области и на Прикарпатье 95 – 113, в Карпатах 131 – 170 миллиметров, что в пределах нормы.
- "Июль – самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями, и периодами жаркой засушливой погоды", – отметили синоптики.
- Кстати, если говорить о климатической характеристике, абсолютный минимум температуры в июле достигает +1 – +9; на юге Одесской, Херсонской области и в Крыму местами +10 – +12 градусов, на высокогорье Карпат 0 – -1 градус.
- Абсолютный максимум +34 – +39,9. Однако в южных, восточных и Днепропетровской областях, а еще в Крыму местами даже +40 – +41 градус, в горных районах +26 – +33.