Когда именно и в каких областях ждать наибольшей жары, подробнее рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок, передает 24 Канал.

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Когда будет чрезвычайная жара

Синоптик отметила, что в связи с распространением на территорию Украины тропического воздуха из северных районов Африки на следующей неделе ожидается жаркая погода. Так, в течение 11 – 15 июля в большинстве областей будет сильная жара. Максимальная температура днем составит +35 – +38 градусов.

В южных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях местами чрезвычайная жара +40 – +41 градус, что близко к абсолютным максимумам температуры, зафиксированных в Украине за всю историю наблюдений,

– отметила Диана Кривобок.

Заметила, что для Украины абсолютный максимум составляет 42 градуса. Он зафиксирован на Луганщине 12 августа 2010 года.

Как пережить жару / Инфографика 24 Канала

Чрезвычайная жара может негативно влиять на самочувствие людей, привести к осложнению работы коммунальных служб, энергетических предприятий, ухудшению условий жизнеобеспечения населения. Такие погодные условия вызовут чрезвычайный уровень пожарной опасности. Поэтому стоит воздержаться от использования в это время открытого огня.

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