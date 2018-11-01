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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Сильная европейская Украина – лучший ответ на санкции Кремля, – Тимошенко

      45 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Построение демократического проевропейского государства станет лучшим ответом российскому агрессору и его санкциям.

      Так Юлия Тимошенко отреагировала на своей странице в Facebook на включение ее в санкционный список РФ – введение специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

      Лидер "Батькивщины" призналась, что санкции Кремля ее мало волнуют: "Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет и быть не может".

      Улыбаюсь и представляю, как сейчас на Банковой оперативно складываются новые темники о том, что "Кремль сделал это специально". Потому что у них на мифологеме обо мне как о "кремлевской руке" построена вся черная PR-кампания,
      – написала она.

      Юлия Тимошенко также отметила, что в санкционном списке, на удивление, нет "Рошена" или "Ленинской кузницы".

      "Успех Украины, построение сильного демократического, европейского государства – это будет самая адекватная наша "санкция" российскому захватчику. Это именно та санкция, от которой Кремлю будет точно нехорошо!" – в целом о санкционной политике высказалась глава Партии.

      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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