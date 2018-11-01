Сильная европейская Украина – лучший ответ на санкции Кремля, – Тимошенко

Построение демократического проевропейского государства станет лучшим ответом российскому агрессору и его санкциям.

Так Юлия Тимошенко отреагировала на своей странице в Facebook на включение ее в санкционный список РФ – введение специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Лидер "Батькивщины" призналась, что санкции Кремля ее мало волнуют: "Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет и быть не может".

Улыбаюсь и представляю, как сейчас на Банковой оперативно складываются новые темники о том, что "Кремль сделал это специально". Потому что у них на мифологеме обо мне как о "кремлевской руке" построена вся черная PR-кампания,

– написала она.

Юлия Тимошенко также отметила, что в санкционном списке, на удивление, нет "Рошена" или "Ленинской кузницы".

"Успех Украины, построение сильного демократического, европейского государства – это будет самая адекватная наша "санкция" российскому захватчику. Это именно та санкция, от которой Кремлю будет точно нехорошо!" – в целом о санкционной политике высказалась глава Партии.