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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Сильна європейська Україна – найкраща відповідь на санкції Кремля, – Тимошенко

      55 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Побудова демократичної проєвропейської держави стане найкращою відповіддю російському агресору і його санкціям.

      Так Юлія Тимошенко відреагувала на своїй сторінці у Facebook на включення її до санкційного списку РФ – введення спеціальних економічних заходів щодо 322 українських громадян і 68 компаній.

      Лідер "Батьківщини" зізналася, що санкції Кремля її мало хвилюють: "Бізнесу у мене ні тут, ні там немає і бути не може".

      Посміхаюся і уявляю, як зараз на Банковій оперативно складаються нові темники про те, що "Кремль зробив це спеціально". Бо в них на міфологемі про мене як про "кремлівську руку" побудована вся чорна PR-кампанія,
      – написала вона.

      Юлія Тимошенко також зауважила, що в санкційному списку, на диво, немає "Рошену" чи "Ленінської кузні".

      "Успіх України, побудова сильної демократичної, європейської держави – це буде найадекватніша наша "санкція" російському загарбнику. Це саме та санкція, від якої Кремлю буде точно недобре!" – загалом про санкційну політику висловилася Голова партії.

      Теги: Новини політики ВО Батьківщина Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 Канал
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