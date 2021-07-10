Самый высокий уровень опасности объявили в префектурах Кагосима, Миядзаки и Кумамото.

Важно Появились жуткие видео оползня в Японии: пропавших без вести уже более 100, есть погибшие

Как сообщили японские метеорологи, за 3 дня:

в префектуре Сидзуока выпало 550 миллиметров осадков,

в префектуре Канагава – 780 миллиметров.

Эти показатели превысили месячный уровень осадков. Местное население предупреждают об угрозе разлива рек и схода оползней. Из-за непогоды власти призвали эвакуировать примерно 300 тысяч семей.

Отметим, что сильные ливни в Японии уже наделали немало бед. Так, из-за сильных дождей 3 июля произошел крупный оползень. Непогода больше всего наделала бед в городе Атами. Власти города сообщили, что из-за непогоды известно о гибели 3 человек. Количество пропавших без вести возросло от 20 до 113 человек.

Последствия оползня в Японии / Фото из твитера NORI