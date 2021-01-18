В Европе во многих странах зафиксировали рекордно низкие температурные показатели. В частности, в Польше в некоторых районах температура опустилась до 28 градусов мороза.

Такой показатель в стране зафиксировали впервые за 11 лет. Об этом сообщает Associated Press.

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В то же время в Варшаве из-за низкой температуры лопнули железнодорожные пути. В результате это привело к задержанию движения поездов.

Обратите внимание! Спасатели предупредили, что в украинских Карпатах 18 января 2021 года опасно подниматься в горы. По их данным, есть возможность схода лавин. Подробнее об этом – читайте здесь.

Где еще зафиксировали сильные морозы

В Чехии также была самая холодная в 2021 году ночь. В частности, температура достигала минус 20 градусов. В то же время в турецком Стамбуле снег почти полностью заблокировал движение транспорта.

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Недавно сильные морозы обнаружили и в Италии. Там в нескольких провинциях температура также достигала минус 20 градусов.

В то же время в Германии сильный снегопад вызвал обвал значительного количества деревьев. В результате на дорогах образовались ДТП.



Сильный снегопад в Германии​ / Фото AP



Заснеженные улицы в немецком Оберхофе / Фото AP

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Не обошел снегопад и столицу Испании. В частности, в Мадриде выпало 20 – 30 сантиметров снега, что является максимальным показателем с 1971 года.