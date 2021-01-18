У Європі в багатьох країнах зафіксували рекордно низькі температурні показники. Зокрема, у Польщі в деяких районах температура опустилася до 28 градусів морозу.

Такий показник в країні зафіксували вперше за 11 років. Про це повідомляє Associated Press.

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Водночас у Варшаві через низьку температуру тріснули залізничні колії. У результаті це спричинило затримання руху потягів.

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Де ще зафіксували сильні морози

У Чехії також була найхолодніша у 2021 році ніч. Зокрема, температура сягала мінус 20 градусів. Водночас у турецькому Стамбулі сніг майже повністю заблокував рух транспорту.

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Нещодавно сильні морози виявили й в Італії. Там у декількох провінціях температура також сягала мінус 20 градусів.

Водночас у Німеччині сильний снігопад спричинив повалення значної кількості дерев. Внаслідок цього на дорогах утворилися ДТП.



Сильний снігопад в Німеччині / Фото AP



Засніжені вулиці в німецькому Обергофі / Фото AP

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Не оминув снігопад й столицю Іспанії. Зокрема, в Мадриді випало 20 – 30 сантиметрів снігу, що є максимальним показником з 1971 року.