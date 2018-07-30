Сильные дожди и грозы накроют часть Украины: синоптики назвали области

В Украине сегодня, 30 июля, объявлено штормовое предупреждение из-за значительного ухудшения погодных условий. Так, в западных и южных областях пройдут сильные грозы с градом, которые будут сопровождаться порывами ветра.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Днем 30 июля в западных, южных, Житомирской, Винницкой областях грозы, на Прикарпатье, Закарпатье местами сильный дождь, в отдельных районах град и шквалы 15-20 метров в секунду,

– говорится в сообщении.

В частности, по прогнозу синоптиков, сильный дождь, грозы, порывы ветра и град стоит ожидать жителям Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областей.

Кроме того, грозы с градом и шквалами ветра накроют и Житомирскую, Винницкую, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и Запорожскую области.

Предупреждение об ухудшении погодных условий от Укргидрометцентра

Также, сегодня, 30 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях вероятное возобновление подъема уровней воды на 0,5-1,5 метра над текущими уровнями, а на реках бассейнов Прут и Сирет ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,2 метра. Возможно начальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий.