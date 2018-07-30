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Сильні дощі і грози накриють частину України: синоптики назвали області

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В Україні оголосили штормове попередження через грози
В Україні оголосили штормове попередження через грози / Фото з відкритих джерел

В Україні сьогодні, 30 липня, оголошено штормове попередження через значне погіршення погодних умов. Так, у західних та південних областях пройдуть сильні грози з градом, які будуть супроводжуватися поривами вітру.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

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Вдень 30 липня у західних, південних, Житомирській, Вінницькій областях грози, на Прикарпатті, Закарпатті місцями сильний дощ, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду,
– йдеться у повідомленні.

Зокрема, за прогнозом синоптиків, сильний дощ, грози, пориви вітру та град варто очікувати мешканцям Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей.

Окрім того, грози з градом і шквалами вітру накриють і Житомирську, Вінницьку, Одеську, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області.


Попередження про погіршення погодних умов від Укргідрометцентру

Також, сьогодні, 30 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра у Львiвській та Iвано-Франкiвській областях ймовірне поновлення пiдйому рiвнiв води на 0,5-1,5 метра над поточними рівнями, а на річках басейнів Прута та Сiрету очiкуються підйоми рiвнiв води на 0,3-1,2 метра. Можливе початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угiдь.

Теги: Негода в Україні Погода ДСНС Новини України
Джерело: 24 Канал
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