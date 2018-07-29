Прогноз погоди на 30 липня: Україну охопить справжня літня спека, дощі – лише на Заході
Погода в Україні у понеділок, 30 липня, буде спекотною та сухою. Грози очікуються лише у західних регіонах, короткочасні дощі – на узбережжі Чорного моря.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
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30 липня скрізь без істотних опадів, проте на Заході – дощі,
– зазначає метеоролог.
Загалом в Україні 30 липня стовпчики термометрів піднімуться до +25...+30 градусів.
Найспекотніше буде на Півдні та Сході України – до +30...+32 градусів тепла.
У Києві понеділок – без опадів, температура повітря прогріється до +28...+30 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 30 липня, у містах України:
Ужгород – +29...+31
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +25..+27
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +25...+27
Рівне – +25...+27
Житомир – +27...+29
Вінниця – +27...+29
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +27...+29
Суми – +27...+29
Полтава – +29...+31
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +29...+31
Харків – +29...+31
Київ – +27...+29
Погода в Україні на понеділок, 30 липня, від Укргідрометцентру