Прогноз погоди на 30 липня: Україну охопить справжня літня спека, дощі – лише на Заході

Погода в Україні у понеділок, 30 липня, буде спекотною та сухою. Грози очікуються лише у західних регіонах, короткочасні дощі – на узбережжі Чорного моря.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

Читайте також: Спекотне літо на планеті

30 липня скрізь без істотних опадів, проте на Заході – дощі,

– зазначає метеоролог.

Загалом в Україні 30 липня стовпчики термометрів піднімуться до +25...+30 градусів.

Найспекотніше буде на Півдні та Сході України – до +30...+32 градусів тепла.

У Києві понеділок – без опадів, температура повітря прогріється до +28...+30 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 30 липня, у містах України:

Ужгород – +29...+31

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +25..+27

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +27...+29

Вінниця – +27...+29

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +27...+29

Суми – +27...+29

Полтава – +29...+31

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +29...+31

Харків – +29...+31

Київ – +27...+29



Погода в Україні на понеділок, 30 липня, від Укргідрометцентру