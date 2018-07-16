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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Сильные ливни на Тернопольщине: реки и водопады вместо улиц и автомобили-субмарины

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Непогода в Тернополе
Непогода в Тернополе / Facebook

Мощные ливни парализовали в понедельник, 16 июля, Тернополь и соседние районные центры.

Как пишут местные жители в соцсетях, непогода разгулялась настолько, что по некоторым улицам было трудно не то что пройти, но и проехать на автомобиле.

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В самом Тернополе можно было наблюдать своеобразные водопады – вода буквально спадала с тротуаров или лестниц.

Тернопіль негода
Тернополь затопило

 

Потоп після дощу #instagram #ternopil #ternopilcity #ternopilgram #colapso #instagood

Допис, поширений Danylovych Elena (@danylovychelena)

Тернопіль негода

Непогода в Тернополе

В городе Чертков Тернопольской области автомобилям приходилось проплывать по улицам.

На вторник, 17 июля, синоптики прогнозируют, что большинство областей Украины снова накроют ливни и мощные дожди.

Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине Тернополь
Источник: 24 Канал
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