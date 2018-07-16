Сильные ливни на Тернопольщине: реки и водопады вместо улиц и автомобили-субмарины
Мощные ливни парализовали в понедельник, 16 июля, Тернополь и соседние районные центры.
Как пишут местные жители в соцсетях, непогода разгулялась настолько, что по некоторым улицам было трудно не то что пройти, но и проехать на автомобиле.
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В самом Тернополе можно было наблюдать своеобразные водопады – вода буквально спадала с тротуаров или лестниц.
Тернополь затопило
Непогода в Тернополе
В городе Чертков Тернопольской области автомобилям приходилось проплывать по улицам.
На вторник, 17 июля, синоптики прогнозируют, что большинство областей Украины снова накроют ливни и мощные дожди.
Источник: 24 Канал
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