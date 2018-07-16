Сильные ливни на Тернопольщине: реки и водопады вместо улиц и автомобили-субмарины

Мощные ливни парализовали в понедельник, 16 июля, Тернополь и соседние районные центры.

Как пишут местные жители в соцсетях, непогода разгулялась настолько, что по некоторым улицам было трудно не то что пройти, но и проехать на автомобиле.

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В самом Тернополе можно было наблюдать своеобразные водопады – вода буквально спадала с тротуаров или лестниц.



Тернополь затопило

Непогода в Тернополе

В городе Чертков Тернопольской области автомобилям приходилось проплывать по улицам.

Допис, поширений Підслухано у Чорткові (@pidslyhano_chortkiv) 16 Лип 2018 р. о 7:14 PDT

Допис, поширений Підслухано у Чорткові (@pidslyhano_chortkiv) 16 Лип 2018 р. о 8:29 PDT

На вторник, 17 июля, синоптики прогнозируют, что большинство областей Украины снова накроют ливни и мощные дожди.