Сильні зливи на Тернопільщині: річки і водоспади замість вулиць та автомобілі-субмарини
Потужні зливи паралізували у понеділок, 16 липня, Тернопіль та сусідні районні центри.
Як пишуть місцеві жителі у соцмережах, негода розгулялась настільки, що деякими вулицями було важко не те, що пройти, а й проїхати автомобілем.
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У самому Тернополі можна було спостерігати своєрідні водоспади – вода буквально спадала з тротуарів чи сходів.
Тернопіль затопило
Негода у Тернополі
У місті Чорткові Тернопільської області автомобілям доводилось пропливати вулицями.
На вівторок, 17 липня, синоптики прогнозують, що більшість областей України знову накриють зливи та потужні дощі.
Джерело: 24 Канал
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