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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Сильні зливи на Тернопільщині: річки і водоспади замість вулиць та автомобілі-субмарини

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Негода у Тернополі
Негода у Тернополі / Facebook

Потужні зливи паралізували у понеділок, 16 липня, Тернопіль та сусідні районні центри.

Як пишуть місцеві жителі у соцмережах, негода розгулялась настільки, що деякими вулицями було важко не те, що пройти, а й проїхати автомобілем.

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У самому Тернополі можна було спостерігати своєрідні водоспади – вода буквально спадала з тротуарів чи сходів.

Тернопіль негода
Тернопіль затопило

 

Потоп після дощу #instagram #ternopil #ternopilcity #ternopilgram #colapso #instagood

Допис, поширений Danylovych Elena (@danylovychelena)

Тернопіль негода
Негода у Тернополі

У місті Чорткові Тернопільської області автомобілям доводилось пропливати вулицями.

На вівторок, 17 липня, синоптики прогнозують, що більшість областей України знову накриють зливи та потужні дощі.

Теги: Новини України Погода Негода в Україні Тернопіль
Джерело: 24 Канал
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