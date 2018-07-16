Сильні зливи на Тернопільщині: річки і водоспади замість вулиць та автомобілі-субмарини

Потужні зливи паралізували у понеділок, 16 липня, Тернопіль та сусідні районні центри.

Як пишуть місцеві жителі у соцмережах, негода розгулялась настільки, що деякими вулицями було важко не те, що пройти, а й проїхати автомобілем.

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У самому Тернополі можна було спостерігати своєрідні водоспади – вода буквально спадала з тротуарів чи сходів.



Тернопіль затопило



Негода у Тернополі

У місті Чорткові Тернопільської області автомобілям доводилось пропливати вулицями.

Допис, поширений Підслухано у Чорткові (@pidslyhano_chortkiv) 16 Лип 2018 р. о 7:14 PDT

Допис, поширений Підслухано у Чорткові (@pidslyhano_chortkiv) 16 Лип 2018 р. о 8:29 PDT

На вівторок, 17 липня, синоптики прогнозують, що більшість областей України знову накриють зливи та потужні дощі.