Прогноз погоди на 17 липня: більшість областей України накриють дощі з грозами

У вівторок, 17 липня, майже у всіх регіонах України пройдуть дощі, які будуть супроводжуватися сильними поривами вітру. Лише у південних областях буде сонячна та тепла погода.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"17 липня, у більшості областей України пройдуть періодичні дощі, подекуди з грозами та поривчастим вітром. У південній частині України переважатиме сонячна погода, хіба що торкне дощем Крим, Одещину та Приазов'я. У вівторок повітря відчутно посвіжішає", – зауважила синоптик.

За її словами, температура повітря буде коливатися в межах +20+26 градусів тепла.

Так, у південних та східних областях стовпчики термометрів піднімуться до +25+29 градусів тепла. На Заході очікується +19+24 градуси тепла, а у Карпатах +10+16 градусів тепла.

У Києві у вівторок пройдуть періодичні дощі і похолодає до +23 градусів тепла.

Прогноз погоди на вівторок, 17 липня, у містах України:

Ужгород – +23...+25

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +21...+23

Рівне – +22...+24

Житомир – +22...+24

Вінниця – +23...+25

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +21...+23

Суми – +22...+24

Полтава – +22...+24

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +23...+25

Харків – +22...+24

Київ – +22...+24



Прогноз погоди на вівторок, 17 липня, від Укргідрометцентру