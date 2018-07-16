16:48
16 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
25°C 15°C
  • вівторок
    20°C 18°C
  • середа
    25°C 18°C
  • четвер
    23°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, 14 липня
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, 14 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Прогноз погоди на 17 липня: більшість областей України накриють дощі з грозами

247 Читать новость на русском
Прогноз погоди в Україні на 17 липня
Прогноз погоди в Україні на 17 липня / Фото з відкритих джерел

У вівторок, 17 липня, майже у всіх регіонах України пройдуть дощі, які будуть супроводжуватися сильними поривами вітру. Лише у південних областях буде сонячна та тепла погода.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Синоптик сповістила, якою буде погода наступного тижня

"17 липня, у більшості областей України пройдуть періодичні дощі, подекуди з грозами та поривчастим вітром. У південній частині України переважатиме сонячна погода, хіба що торкне дощем Крим, Одещину та Приазов'я. У вівторок повітря відчутно посвіжішає", – зауважила синоптик.

За її словами, температура повітря буде коливатися в межах +20+26 градусів тепла.

Так, у південних та східних областях стовпчики термометрів піднімуться до +25+29 градусів тепла. На Заході очікується +19+24 градуси тепла, а у Карпатах +10+16 градусів тепла.

У Києві у вівторок пройдуть періодичні дощі і похолодає до +23 градусів тепла.

Прогноз погоди на вівторок, 17 липня, у містах України:

Ужгород – +23...+25

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +21...+23

Рівне – +22...+24

Житомир – +22...+24

Вінниця – +23...+25

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +21...+23

Суми – +22...+24

Полтава – +22...+24

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +23...+25

Харків – +22...+24

Київ – +22...+24

 


Прогноз погоди на вівторок, 17 липня, від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
сьогодні, 15:00 Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
Блог Соцмережі 336
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
сьогодні, 13:00 "Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Денис Бігус 506
Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
сьогодні, 12:01 Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
Блог Соцмережі 1580
Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
сьогодні, 08:42 Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
Ольга Черненко 1661
Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
15 липня, 22:00 Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1926
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
В окупованому Іловайську підірвали пам'ятник: фото
 28 червня , 19:54
"Чорний" тиждень на Донбасі триває: у лавах ЗСУ знову непоправні втрати
 21 лютого , 19:39
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук