Прогноз погоди на 17 липня: більшість областей України накриють дощі з грозами
У вівторок, 17 липня, майже у всіх регіонах України пройдуть дощі, які будуть супроводжуватися сильними поривами вітру. Лише у південних областях буде сонячна та тепла погода.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"17 липня, у більшості областей України пройдуть періодичні дощі, подекуди з грозами та поривчастим вітром. У південній частині України переважатиме сонячна погода, хіба що торкне дощем Крим, Одещину та Приазов'я. У вівторок повітря відчутно посвіжішає", – зауважила синоптик.
За її словами, температура повітря буде коливатися в межах +20+26 градусів тепла.
Так, у південних та східних областях стовпчики термометрів піднімуться до +25+29 градусів тепла. На Заході очікується +19+24 градуси тепла, а у Карпатах +10+16 градусів тепла.
У Києві у вівторок пройдуть періодичні дощі і похолодає до +23 градусів тепла.
Прогноз погоди на вівторок, 17 липня, у містах України:
Ужгород – +23...+25
Львів – +20...+22
Івано-Франківськ – +20...+22
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +21...+23
Рівне – +22...+24
Житомир – +22...+24
Вінниця – +23...+25
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +21...+23
Суми – +22...+24
Полтава – +22...+24
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +23...+25
Харків – +22...+24
Київ – +22...+24
Прогноз погоди на вівторок, 17 липня, від Укргідрометцентру