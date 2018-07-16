Прогноз погоды на 17 июля: большинство областей Украины накроют дожди с грозами
Во вторник, 17 июля, почти во всех регионах Украины пройдут дожди, которые будут сопровождаться сильными порывами ветра. Лишь в южных областях будет солнечная и теплая погода.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"17 июля, в большинстве областей Украины пройдут периодические дожди, местами с грозами и порывистым ветром. В южной части Украины будет преобладать солнечная погода, разве что тронет дождем Крым, Одессу и Приазовье. Во вторник воздух ощутимо посвежеет", – отметила синоптик.
По ее словам, температура воздуха будет колебаться в пределах +20+26 градусов тепла.
Так, в южных и восточных областях столбики термометров поднимутся до +25+29 градусов тепла. На Западе ожидается +19+24 градуса тепла, а в Карпатах +10+16 градусов тепла.
В Киеве во вторник пройдут периодические дожди и похолодает до +23 градусов тепла.
Прогноз погоды на вторник, 17 июля, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +21...+23
Ровно – +22...+24
Житомир – +22...+24
Винница – +23...+25
Одесса – +27...+29
Николаев – +28...+30
Херсон – +27...+29
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +21...+23
Сумы – +22...+24
Полтава – +22...+24
Днепр – +27...+29
Запорожье – +27...+29
Донецк – +26...+28
Луганск – +23...+25
Харьков – +22...+24
Киев – +22...+24
Прогноз погоды на вторник, 17 июля, от Укргидрометцентра