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Прогноз погоды на 17 июля: большинство областей Украины накроют дожди с грозами

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Прогноз погоды в Украине на 17 июля
Прогноз погоды в Украине на 17 июля / Фото из открытых источников

Во вторник, 17 июля, почти во всех регионах Украины пройдут дожди, которые будут сопровождаться сильными порывами ветра. Лишь в южных областях будет солнечная и теплая погода.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"17 июля, в большинстве областей Украины пройдут периодические дожди, местами с грозами и порывистым ветром. В южной части Украины будет преобладать солнечная погода, разве что тронет дождем Крым, Одессу и Приазовье. Во вторник воздух ощутимо посвежеет", – отметила синоптик.

По ее словам, температура воздуха будет колебаться в пределах +20+26 градусов тепла.

Так, в южных и восточных областях столбики термометров поднимутся до +25+29 градусов тепла. На Западе ожидается +19+24 градуса тепла, а в Карпатах +10+16 градусов тепла.

В Киеве во вторник пройдут периодические дожди и похолодает до +23 градусов тепла.

Прогноз погоды на вторник, 17 июля, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +21...+23

Ровно – +22...+24

Житомир – +22...+24

Винница – +23...+25

Одесса – +27...+29

Николаев – +28...+30

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +21...+23

Сумы – +22...+24

Полтава – +22...+24

Днепр – +27...+29

Запорожье – +27...+29

Донецк – +26...+28

Луганск – +23...+25

Харьков – +22...+24

Киев – +22...+24

 


Прогноз погоды на вторник, 17 июля, от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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