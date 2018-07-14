Синоптик сообщила, какой будет погода на следующей неделе

В начале недели жара в южной части и в восточных областях ослабнет, однако уже с четверга снова температура воздуха повысится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на Opinion.

На остальной территории Украины термический режим особо не изменится.

С 16-го июля, кратковременные грозы будут возникать хаотично на западе, севере и в центральной части Украины. Умеренные и даже местами сильные ливни вероятные в западных областях.

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На Харьковщине и Луганщине пройдут отдельные дожди с грозами. Донетчина будет принадлежать в большинстве сухой воздушной массе. На юге также будет преобладать сухая погода с локальными отдельными дневными дождями.

На следующей неделе в Киеве будет преобладать неустойчивый характер погоды: локальные периодические дожди, прыжки атмосферного давления. Несколько снизится температура воздуха, до +23...+25 градусов.

Со среды, 18 июля, в столице пидвищеться температура воздуха - в течение дня она составит +27...+29 градусов.