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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Синоптик сповістила, якою буде погода наступного тижня

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Якою буде погода в Україні
Якою буде погода в Україні / Unsplash

На початку тижня спека у південній частині й у східних областях послабне, проте вже з четверга знову температура повітря підвищиться.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на Opinion.

На решті території України термічний режим не зазнає особливих змін.

З 16-го липня, короткочасні грози виникатимуть хаотично на заході, півночі та в центральній частині України. Помірні та навіть подекуди сильні зливи ймовірні у західних областях.

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На Харківщині та Луганщині пройдуть окремі дощі з грозами. Донеччина належатиме в більшості сухій повітряній масі. На півдні також переважатиме суха погода з локальними окремими денними дощами.

На наступному тижні у Києві переважатиме нестійкий характер погоди: локальні періодичні дощі, стрибки атмосферного тиску. Дещо знизиться температура повітря, до +23…+25 градусів.

Із середи, 18-го липня, у столиці передбачається підвищення температури повітря – протягом дня вона становитиме +27…+29 градусів.

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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