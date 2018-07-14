Синоптик сповістила, якою буде погода наступного тижня

На початку тижня спека у південній частині й у східних областях послабне, проте вже з четверга знову температура повітря підвищиться.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на Opinion.

На решті території України термічний режим не зазнає особливих змін.

З 16-го липня, короткочасні грози виникатимуть хаотично на заході, півночі та в центральній частині України. Помірні та навіть подекуди сильні зливи ймовірні у західних областях.

Читайте також: На Хмельниччині потужні зливи спричинили підтоплення житлових будинків

На Харківщині та Луганщині пройдуть окремі дощі з грозами. Донеччина належатиме в більшості сухій повітряній масі. На півдні також переважатиме суха погода з локальними окремими денними дощами.

На наступному тижні у Києві переважатиме нестійкий характер погоди: локальні періодичні дощі, стрибки атмосферного тиску. Дещо знизиться температура повітря, до +23…+25 градусів.

Із середи, 18-го липня, у столиці передбачається підвищення температури повітря – протягом дня вона становитиме +27…+29 градусів.