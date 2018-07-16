Над морем біля Бердянська помітили рідкісне природне явище: фото і відео
У неділю, 16 липня, поблизу курортного міста Бердянськ, що у Запорізькій області, над Азовським морем пронісся потужний смерч.
Відповідні фото та відео публікують очевидці в соцмережах.
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Так, атмосферний вихор, який утворився над Азовським морем, помітили відпочивальники з різних точок поблизу міста.
Зазначається, що смерч супроводжувався рясними опадами і вирував недалеко від берега. Даних про руйнування на узбережжі чи постраждалих від природного явища немає.
Дивіться відео смерчу в Бердянську
Над Азовським морем вирував смерч: відео
Смерч поблизу пляжу в Бердянську зняли на відео
Джерело: 24 Канал
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