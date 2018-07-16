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Над морем біля Бердянська помітили рідкісне природне явище: фото і відео

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Над Азовським морем вирував потужний смерч
Над Азовським морем вирував потужний смерч / Скрін з відео

У неділю, 16 липня, поблизу курортного міста Бердянськ, що у Запорізькій області, над Азовським морем пронісся потужний смерч.

Відповідні фото та відео публікують очевидці в соцмережах.

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Так, атмосферний вихор, який утворився над Азовським морем, помітили відпочивальники з різних точок поблизу міста.

Зазначається, що смерч супроводжувався рясними опадами і вирував недалеко від берега. Даних про руйнування на узбережжі чи постраждалих від природного явища немає.

Дивіться відео смерчу в Бердянську

Над Азовським морем вирував смерч: відео

Смерч поблизу пляжу в Бердянську зняли на відео

 

 

#Бердянск #торнадо

Допис, поширений MiRnaya (@lerochka_litvinenko)

 

 

 

Теги: Новини України Погода Негода в Україні Стихійні лиха Бердянськ Новини Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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