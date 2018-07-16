Над морем возле Бердянска заметили редкое природное явление: фото и видео

В воскресенье, 16 июля, вблизи курортного города Бердянск, что в Запорожской области, над Азовским морем пронесся мощный смерч.

Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в соцсетях.

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Так, атмосферный вихрь, образовавшийся над Азовским морем, заметили отдыхающие с разных точек вблизи города.

Отмечается, что смерч сопровождался обильными осадками и бушевал недалеко от берега. Данных о разрушениях на побережье или пострадавших от природного явления нет.

Смотрите видео смерча в Бердянске

Над Азовским морем бушевал смерч: видео

Смерч рядом с пляжем в Бердянске сняли на видео