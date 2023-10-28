Синоптики предупредили, что 28 октября в Киевской области будет второй уровень опасности, то есть желтый. Городские власти уже сообщили о погибших и раненых, пишет 24 Канал.

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В Киевской области предупредили об опасности из-за мощного ветра

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. В ближайшее время (говорится о ситуации по состоянию на 10:30 28 октября – 24 Канал) с содержанием до конца дня 28 октября порывы ветра 25 – 28 метров в секунду, 2 уровень опасности,

– заявили в Укргидрометцентре.

Городские власти Киева сообщила, что оперативные подразделения коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения" дежурят круглосуточно.

Власти призвали людей быть осторожными и не выходить без необходимости на улицу. Кроме того, в случае мощных порывов ветра следует соблюдать правила:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если оказались на улице, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

при сильном ветре – спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;

не находиться у больших деревьев, особенно тополей;

не парковать рядом с большими деревьями машины.

Важно! Городские власти призвали в случае падения деревьев или ломки ветвей звонить по телефону на 101 спасателям, в КАРС – 044-430-37-13, или в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя" 044-272-40-18. При травмировании людей – 103.

В Киеве уже есть погибшие и раненые

Городские власти Киева рассказали, что в городе уже есть несколько травмированных людей в результате непогоды. Так у:

Шевченковском районе столицы дерево упало на человека. К сожалению, врачи не смогли реанимировать мужчину и от полученных травм он скончался;

Шевченковском районе из-за падения ветвей женщина получила травму позвоночника и находится в больнице;

на проспекте Берестейском – дерево упало на машину. Человек, находившийся в автомобиле, отказался от госпитализации.

Спасатели показали последствия непогоды в Украине / Фото МВД