Синоптики попередили, що 28 жовтня на Київщині буде другий рівень небезпечності, тобто жовтий. Міська влада вже повідомила про загиблих та поранених, пише 24 Канал.

Дивіться також У Києві через сильний вітер дерева зносить з корінням та завалює рекламні щити: моторошні кадри

На Київщині попередили про небезпеку через потужний вітер

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. У найближчу годину (мовиться про ситуацію станом на 10:30 28 жовтня – 24 Канал) з утриманням до кінця дня 28 жовтня пориви вітру 25 – 28 метрів за секунду, 2 рівень небезпечності,

– заявили в Укргідрометцентрі.

Міська влада Києва повідомила, що оперативні підрозділи комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку" чергують цілодобово.

Влада закликала людей бути обережними та не виходити без нагальної потреби на вулицю. Окрім того, у випадку потужних поривів вітру варто дотримуватись правил:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо опинилися на вулиці, триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру – сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

не перебувати біля великих дерев, особливо тополь;

не паркувати поруч із великими деревами машини.

Важливо! Міська влада закликала у випадку падіння дерев чи ламання гілок телефонувати на 101 рятувальникам, у КАРС – 044-430-37-13, або в аварійно-диспетчерську службу "Київзеленбуду" 044-272-40-18. При травмуванні людей – 103.

У Києві вже є загиблі та поранені

Міська влада Києва розповіла, що у місті вже є декілька травмованих людей внаслідок негоди. Так, у:

Шевченківському районі столиці дерево впало на людину. На жаль, лікарі не змогли реанімувати чоловіка й від отриманих травм він помер;

Шевченківському районі через падіння гілок жінка зазнала травми хребта та перебуває в лікарні;

на проспекті Берестейському – дерево впало на машину. Людина, яка перебувала в авто, відмовилась від госпіталізації.

Рятувальники показали наслідки негоди в Україні / Фото МВС