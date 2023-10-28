На деяких ділянках дороги рух транспорту частково ускладнений. Детальніше про негоду у столиці – розповість 24 Канал.

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Що наробила негода у Києві та області

На вулицях Пчілки та Симиренка вітер повалив багато дерев. Киян закликають триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

Негода у столиці 28 жовтня / фото із соцмереж

У зв'язку з поваленням дерева на Брест-Литовському шосе в напрямку Києва рух транспорту частково ускладнений. Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.



Впало дерево на Брест-Литовському шосе в напрямку Києва / фото поліції

Зверніть увагу! У столиці та на Київщині вже оголосили ІІ рівень небезпечності через потужний вітер. У найближчу годину з утриманням до кінця дня пориви вітру будуть сягати 25 метрів за секунду. Будьте дуже обережними на дорогах, а за можливості – залишайтеся вдома.

Також у столиці сильний вітер зніс на проїжджу частину конструкцію, якою огороджують смітники. Сталось це в Оболонському районі. Вітер також валить рекламні щити та вириває дерева із корінням.

Крім цього, на вулиці Волоській зірвало дах, а на Софіївській Борщагівці поривами вітру знесло частину металевого паркану.

Що коїть потужний вітер у Києві / фото із соцмереж

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На території ЖК "Нова Англія" від вітру на автівки впав бетонний паркан / фото із соцмереж

Киян закликають бути обережними

У КМДА закликали містян бути обережними, перебуваючи на вулиці. Тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркуйте поруч із ними автотранспорт.

Фахівці нагадали, що під час сильного вітру необхідно щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018.

Також при падінні дерев чи гілок можна викликати рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

Погода у Києві та регіоні 28 жовтня

Напередодні синоптики спрогнозували, що вночі місцями по області буде значний дощ, удень помірний. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, пориви 17 – 22 метри на секунду, жовтий рівень небезпеки.

Температура по області вночі +7...+12 градусів, удень +10...+15 градусів; у Києві вночі +10...+12 градусів, удень +12...+14 градусів.