Наближаються останні вихідні другого місяця осені. Субота буде досить теплою, тож ловіть сонячні промені у жовтому листі, проводьте час із рідними та насолоджуйтеся вікендом сповна.

Дивіться також Коли по всій Україні припиняться дощі

Якою буде погода в Україні 28 жовтня

Буде хмарно з проясненнями, у більшості областей помірні, вночі у північній частині місцями значні дощі, у південній частині, вдень і в західних та центральних областях без істотних опадів.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, пориви 17 – 22 метри на секунду, вночі та вранці у західних областях місцями 25 метрів на секунду, в Карпатах 28 – 30 метрів на секунду.

Температура у південній частині вночі +12...+17 градусів, удень +19...+24 градуси; у західних та північних областях вночі +7...+12 градусів, удень +10...+15 градусів; на решті території вночі +9...+14 градусів, удень +13...+18 градусів.

Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні

Уночі місцями по області значний дощ, удень помірний.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, пориви 17 – 22 метри на секунду, жовтий рівень небезпеки.

Температура по області вночі +7...+12 градусів, удень +10...+15 градусів; у Києві вночі +10...+12 градусів, удень +12...+14 градусів.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Зверніть увагу! Через пориви вітру та нічні дощі по всій Україні оголосили жовтий рівень небезпеки.

28 жовтня в Україні пориви вітру 17 – 22 метри на секунду, вночі та вранці у західних областях місцями 25 метрів на секунду, в Карпатах 28 – 30 метрів на секунду. Вночі у Волинській, Рівненській та Житомирській областях значний дощ (I рівень небезпечності, жовтий).



Жовтий рівень небезпеки в Україні 28 жовтня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +12...+14

Ужгород +13...+15

Львів +11...+13

Івано-Франківськ +13...+15

Тернопіль +11...+13

Чернівці +13...+15

Хмельницький +12...+14

Луцьк +8...+10

Рівне +10...+12

Житомир +11...+13

Вінниця +14...+16

Одеса +21...+23

Миколаїв +20...+22

Херсон +20...+22

Сімферополь +21...+23

Кропивницький +15...+17

Черкаси +14...+16

Чернігів +12...+14

Суми +12...+14

Полтава +14...+16

Дніпро +18...+20

Запоріжжя +20...+22

Донецьк +18...+20

Луганськ +17...+19

Харків +16...+18



Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня / Укргідрометцентр