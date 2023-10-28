Наближаються останні вихідні другого місяця осені. Субота буде досить теплою, тож ловіть сонячні промені у жовтому листі, проводьте час із рідними та насолоджуйтеся вікендом сповна.
Дивіться також Коли по всій Україні припиняться дощі
Якою буде погода в Україні 28 жовтня
Буде хмарно з проясненнями, у більшості областей помірні, вночі у північній частині місцями значні дощі, у південній частині, вдень і в західних та центральних областях без істотних опадів.
Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, пориви 17 – 22 метри на секунду, вночі та вранці у західних областях місцями 25 метрів на секунду, в Карпатах 28 – 30 метрів на секунду.
Температура у південній частині вночі +12...+17 градусів, удень +19...+24 градуси; у західних та північних областях вночі +7...+12 градусів, удень +10...+15 градусів; на решті території вночі +9...+14 градусів, удень +13...+18 градусів.
Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні
Уночі місцями по області значний дощ, удень помірний.
Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, пориви 17 – 22 метри на секунду, жовтий рівень небезпеки.
Температура по області вночі +7...+12 градусів, удень +10...+15 градусів; у Києві вночі +10...+12 градусів, удень +12...+14 градусів.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
28 жовтня в Україні пориви вітру 17 – 22 метри на секунду, вночі та вранці у західних областях місцями 25 метрів на секунду, в Карпатах 28 – 30 метрів на секунду. Вночі у Волинській, Рівненській та Житомирській областях значний дощ (I рівень небезпечності, жовтий).
Жовтий рівень небезпеки в Україні 28 жовтня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +12...+14
- Ужгород +13...+15
- Львів +11...+13
- Івано-Франківськ +13...+15
- Тернопіль +11...+13
- Чернівці +13...+15
- Хмельницький +12...+14
- Луцьк +8...+10
- Рівне +10...+12
- Житомир +11...+13
- Вінниця +14...+16
- Одеса +21...+23
- Миколаїв +20...+22
- Херсон +20...+22
- Сімферополь +21...+23
- Кропивницький +15...+17
- Черкаси +14...+16
- Чернігів +12...+14
- Суми +12...+14
- Полтава +14...+16
- Дніпро +18...+20
- Запоріжжя +20...+22
- Донецьк +18...+20
- Луганськ +17...+19
- Харків +16...+18
Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня / Укргідрометцентр