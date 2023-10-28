Приближаются последние выходные второго месяца осени. Суббота будет достаточно теплой, поэтому ловите солнечные лучи в желтых листьях, проводите время с родными и наслаждайтесь уик-эндом сполна.

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Какая будет погода в Украине 28 октября

Облачно с прояснениями, в большинстве областей умеренные, ночью в северной части местами значительные дожди, в южной части, днем и в западных и центральных областях без существенных осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, порывы 17 – 22 метра в секунду, ночью и утром в западных областях местами 25 метров в секунду, в Карпатах 28 – 30 метров в секунду.

Температура в южной части ночью +12...+17 градусов, днем +19...+24 градуса; в западных и северных областях ночью +7...+12 градусов, днем +10...+15 градусов; на остальной территории ночью +9...+14 градусов, днем +13...+18 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Ночью местами по области сильный дождь, днем умеренный.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, порывы 17 – 22 метра в секунду, желтый уровень опасности.

Температура по области ночью +7...+12 градусов, днем +10...+15 градусов; в Киеве ночью +10...+12 градусов, днем +12...+14 градусов.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

28 октября в Украине порывы ветра 17 – 22 метра в секунду, ночью и утром в западных областях местами 25 метров в секунду, в Карпатах 28 – 30 метров в секунду. Ночью в Волынской, Ровенской и Житомирской областях дождь (I уровень опасности, желтый).


Желтый уровень опасности в Украине 28 октября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

  • Киев +12...+14
  • Ужгород +13...+15
  • Львов +11...+13
  • Ивано-Франковск +13...+15
  • Тернополь +11...+13
  • Черновцы +13...+15
  • Хмельницкий +12...+14
  • Луцк +8...+10
  • Ровно +10...+12
  • Житомир +11...+13
  • Винница +14...+16
  • Одесса +21...+23
  • Николаев +20...+22
  • Херсон +20...+22
  • Симферополь +21...+23
  • Кропивницкий +15...+17
  • Черкассы +14...+16
  • Чернигов +12...+14
  • Сумы +12...+14
  • Полтава +14...+16
  • Днепр +18...+20
  • Запорожье +20...+22
  • Донецк +18...+20
  • Луганск +17...+19
  • Харьков +16...+18


Прогноз погоды в Украине на 28 октября / Укргидрометцентр