Впрочем, скоро дожди прекратятся. Когда именно, ссылаясь на синоптиков, рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание Без аномалий не обойдется: синоптики удивили прогнозом на Новый год 2024

Когда прекратятся дожди

В пятницу и субботу перед выходом на улицу обязательно прихватите зонтик. Синоптики прогнозируют небольшие и умеренные дожди.

Днем 27 октября во Львовской области, на Закарпатье и в Карпатах, ночью 28 октября в северных и северо-западных областях местами сильные дожди. В воскресенье в большинстве областей без осадков,

– отметили в Укргидрометцентре.

Будет юго-западный ветер с переходом на северо-западный, порывы 7 – 12 метров в секунду. Кстати, 27 октября в Карпатах, 28 октября в Украине порывы 15 – 20 метров в секунду.

Впрочем, несмотря на дожди и порывистый ветер, будет еще довольно теплая погода. Никаких морозов. Так, на Юге ночью 11 – 16 градусов (29 октября 7 – 12), днем еще пригреет до 18 – 23.

Тем временем на остальной территории Украины ночью 6 – 12, днем 10 – 17 тепла. Впрочем, в субботу на Востоке до +20 градусов.

Интересно Первые прогнозы на декабрь 2023: ударят ли лютые морозы и засыплет снегом

Ориентировочный прогноз погоды на 29 октября / Скриншот из Укргидрометцентра

Заметим, что, по предварительным прогнозам на картах Укргидрометцентра, в понедельник, 30 октября, уже везде без дождя. В последний день октября осадки пока возможны только на крайнем Западе. Впрочем, только местами ожидаются небольшие дожди.

Смотрите также Облачность и дожди в некоторых областях: какой будет погода в Украине 27 октября

Ориентировочный прогноз погоды на 30 октября / Скриншот из Укргидрометцентра