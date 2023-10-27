Втім, незабаром дощі припиняться. Коли саме, з посиланням на синоптиків, розповідає 24 Канал.

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Коли припиняться дощі

У п’ятницю та суботу перед виходом на вулицю обов’язково прихопіть парасольку. Синоптики прогнозують невеликі та помірні дощі.

Вдень 27 жовтня на Львівщині, Закарпатті та в Карпатах, вночі 28 жовтня у північних та північно-західних областях місцями значні дощі. У неділю в більшості областей без опадів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Буде південно-західний вітер з переходом на північно-західний, пориви 7 – 12 метрів за секунду. До речі, 27 жовтня у Карпатах, 28 жовтня в Україні пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Втім, попри дощі та рвучкий вітер, буде ще доволі-таки тепла погода. Жодних морозів. Так, на Півдні вночі 11 – 16 градусів (29 жовтня 7 – 12), вдень ще пригріє до 18 – 23.

Тим часом на решті території України вночі 6 – 12, вдень 10 – 17 тепла. Втім, у суботу на Сході до +20 градусів.

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Орієнтовний прогноз погоди на 29 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що за попередніми прогнозами на картах Укргідрометцентру, у понеділок, 30 жовтня, вже всюди без дощу. В останній день жовтня опади поки можливі лише на крайньому Заході. Втім, тільки подекуди очікуються невеликі дощі.

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Орієнтовний прогноз погоди на 30 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру